Samsun Üniversitesi ile Ulusoy Un arasında cami projesi yapım protokolü imzalandı

Gerçekleştirilen törene Fahrettin Ulusoy'un eşi Nevin Ulusoy Hanımefendi ve önceki dönem Samsun Milletvekili Fuat Köktaş katıldı.

REKTÖR AYDIN: CAMİ PROJEMİZE SAHİP ÇIKANLARA ŞÜKRANLARIMI ARZ EDİYORUM



Törende konuşan Rektör Aydın, "Endüstriyel miras anlayışımız, tütün depolarını modern ve işlevsel mekanlara dönüştürme amacı taşımaktadır. Ballıca Kampüsümüz tarihi ve doğal güzellikleri koruma ve sürdürülebilirlik ilkelerini bir araya getirme konusunda önemli bir örneklik teşkil ediyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar Hocamızın 2022 yılında Üniversitemiz Ballıca Kampüsünü ziyaretinde kendisine yapmayı planladığımız Cami ve Öğrenci Merkezi Projesi'ni takdim etmiştik. Başkanımızın, Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleşen 2023 Bütçe Görüşmeleri'nde Milletvekilimiz Sayın Fuat Köktaş'a "Bu projeyi sizin takip etmenizi ve sahiplenmenizi istiyorum." diye bir teklifi oldu. Sayın Vekilimiz Fuat Köktaş Bey de Mayıs 2023 seçimlerinden sonra bizleri arayarak, YÖK Başkanımıza verdiği sözü yerine getirmek istediğini ifade etti. Bu süreçte vekilimizin öncülüğünde başlayan çalışmalar neticesinde, Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dr. Eren Günhan Ulusoy, Samsun'un duayen iş insanı babası merhum Fahrettin Ulusoy adına bu kampüs camisini yaptırabileceğini ifade etti ve sonrasında süreç hızlıca başladı. Bugün bu yapım protokolünü imzalamak adına bir araya geldik. Başta projemizi tasarlayan Araştırma Merkezimiz ile Mimarlık ve Tasarım Fakültemizin tüm kadrosuna, özellikle bu projemizde müellif olarak yer alan Dr. Abdullah Asım Divleli, Dr. Emin Selçuk Taşar, Öğr. Gör. Melek Kutlu Divleli ve Doç. Dr. Halil İbrahim Düzenli hocalarımıza teşekkür ediyor, projemizi sahiplenen YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar Hocamıza, Vekilimiz Sayın Fuat Köktaş'a ve bugün bu protokolü karşılıklı imzaladığımız Sayın Dr. Eren Günhan Ulusoy'a şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerinde bulundu.

REKTÖR AYDIN'DAN BİR MÜJDE DAHA



Konuşmasının sonunda Rektör Aydın bir müjde daha verdi. Ballıca Kampüsünün Samsun'un ortak hafızası ve her Samsunlunun mekanı olduğunu, bu hafızayı ayağa kaldırmak için herkesin üzerine düşen görevler ve ortak sorumluluğumuz bulunduğunu dile getiren Aydın, bu sorumluluğa örnek bir davranış olarak önceki dönem Samsun Milletvekili Sayın Fuat Köktaş'ın caminin yanında yer alan öğrenci merkezinin yapımını üstleneceğini söylediğini ifade ederek kendisine teşekkürlerini sundu.

ULUSOY UN A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI DR. EREN GÜNHAN ULUSOY: BU PROJENİN BİR EĞİTİM YUVASI İÇERİSİNDE OLMASI BİZLERİ AİLE OLARAK AYRICA HEYECANLANDIRDI



İmza töreninde söz alan Ulusoy Un San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy ise, " Babamız Fahrettin Ulusoy ile sağlığında kendisine, adına bir cami olması gerektiği görüşlerimizi ifade ediyorduk. Kendisini kaybettikten babamızla yaptığımız bu sohbetler bize bir vasiyet oldu. Bu noktada aile dostumuz Fuat Köktaş Vekilimizle sohbetlerimizde bu projeden bahsedildi. Bu projenin bir eğitim yuvası içerisinde olması babamızın eğitime verdiği desteği bildiğimiz için bizleri aile olarak ayrıca heyecanlandırdı. Babamızın "arkamızdan iyi insan desinler yeter oğlum" sözünden hareketle bizlerde bu projeyi üstlenmiş olduk. Bu projeyi sahiplenmemize vesile olan Sayın Vekilimiz Fuat Köktaş'a ve Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Aydın'a, üniversitemizin hocalarına teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

NEVİN ULUSOY: BABASININ VASİYETİNİ YERİNE GETİREN OĞLUM EREN'E VE EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM



Törende söz alan merhum Fahrettin Ulusoy'un eşi Nevin Ulusoy ise: "Eşim eğitime çok önem veriyordu. Bu nedenle aile olarak caminin bir öğrenci kampüsünün içerisinde olmasını çok değerli bulduk. Umarız gençlerimiz böylece manevi anlamda huzur bulurlar. Öğrenci Merkezi de gençlerin sosyal anlamda vakit geçirebilecekleri kıymetli bir mekan olacak. Başta Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Aydın'a, aile dostumuz Fuat Köktaş'a ile babasının vasiyetini yerine getiren oğlum Eren'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEKİ DÖNEM SAMSUN MİLLETVEKİLİ FUAT KÖKTAŞ: CAMİNİN YANINDA YER ALAN ÖĞRENCİ MERKEZİ PROJESİNİ ÜSTLENEREK EŞ ZAMANLI OLARAK BİZLER YÜRÜTECEĞİZ



Törene katılan önceki dönem Samsun Milletvekili Fuat Köktaş da yaptığı açıklamada: "Şehrimizde ikinci devlet üniversitesi olan Samsun Üniversitesinin Ballıca Kampüsünde çok önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan Cami ve Öğrenci Merkezi Projesi protokolünü gerçekleştirmek için bir aradayız. Samsun Üniversitesinin kurulmasında imzası ve sözü olan milletvekili olmanın her zaman gururunu yaşadım. Rektörümüz, Üniversitemizi, kurulduktan itibaren şehirle bütünleştirerek kısa zamanda çok büyük mesafeler katetti. Sayın Rektörümüze bu gayretleri ve çabalarından dolayı, Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy'a ise bu projeye sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum. Fahrettin Ulusoy ağabeyimiz şehrimizde sadece eğitim alanında değil sağlık, spor vb. her türlü alana destek veren biriydi. Önemli olan gök kubbede hoş bir sada bırakabilmektir. Böyle iz bırakan başta merhum Fahrettin Ulusoy ağabeyimize ve tüm büyüklerimize teşekkür ediyorum. Caminin yanında yer alan öğrenci merkezi projesini de üstlenerek eş zamanlı olarak bizler yürüteceğiz" dedi.

PROJENİN ÖZELLİKLERİ



Samsun Üniversitesi Tasarım, Mimarlık ve Şehir Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından tasarlanan caminin kapalı mekanları 700 kişiliktir. Bu sayı son cemaat yerleri ve yarı açık teraslarıyla birlikte 1100 kişiye çıkmaktadır. Cami, 690 m2 kapalı alan ve 580 m2 yarı açık alan olmak üzere toplam 1270 m2'lik alana sahiptir. Bir külliye mantığıyla tasarlanmış olan projede caminin haricinde 130 m2 çayhane ve 1120 m2 öğrenci merkezi bulunmaktadır. Proje, toplamda 2800 m2'lik bir alanı kapsamaktadır.

Kampüs camii, Orta Karadeniz geleneksel kırma çatılı cami mimarisinin biçimsel ve işlevsel özellikleri dikkate alınarak tasarlanmıştır. Cami kullanımına ilişkin güncel ihtiyaçların karşılanmasına önem verilmiştir. Camide, yerel cami mimarisinde olduğu gibi tek çatı altında birden fazla işlev toplanmıştır. 47x20 metre ölçülerindeki çatı altında ana harim, ana harimin her iki tarafına eklemlenmiş yan harimler ve bunların da yanında abdesthaneler yer almaktadır. Söz konusu üç harimin giriş kısmında müstakil üç son cemaat yeri ve onları birbirine bağlayan revak yer almaktadır. Caminin üst kat mahfillerine son cemaat yerlerinden çıkılabilmektedir. Geleneksel cami kullanım pratiklerinde yalnızca ibadethane merkezli bir yapılaşmanın olmadığı, insanların farklı amaçlarla bir araya geldiği düşünülürse, kampüs içerisinde öğrencilerin farklı ihtiyaçları karşılayacak bütünlüklü bir kompleks inşa etmenin doğru bir tercih olacağı öngörülmüştür. Söz konusu mekânsal zenginlik ve esneklik ile cami içerisinden ulaşılan teraslarla öğrencilerin sosyal hayatlarının camiye dahil olması planlanmıştır. Ülkemizde cami tasarımlarında ihmal edilen kadınların mekan kullanımı özellikle dikkate alınmış, caminin mekan organizasyonu bu eksikliği giderecek şekilde yapılmıştır. Ayrıca bütüncül bir anlayışla, cami mekanının doğal bir uzantısı olarak çayhane ve öğrenci merkezi tasarlanmıştır.