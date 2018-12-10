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Samsun'da 5 zanlıya uyuşturucudan tutuklama

Samsun merkezli Hatay'ı da kapsayan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şahıstan 5'i mahkemece tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • İHA
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik bir süredir devam eden planlı çalışmalar sonucu 3 gün önce Samsun il merkezi ile Hatay'da eş zamanlı operasyonla toplam 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Takibi yapılan şüphelilerle bağlantılı çeşitli tarihlerde yapılan yakalamalarda ve yapılan aramalarda çok sayıda paketler halinde satışa hazır 224,25 gram bonzai, bin 193 kapsül uyuşturucu etkisi doğuran hap, 1,48 gram esrar, 1 adet ekstasy hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 480 lira paraya el konuldu. 
 
Polisteki sorgusu tamamlanan 1 zanlı savcının talimatı sonucu serbest bırakılırken, 6 şüpheli ise "uyuşturucu ticareti" suçundan bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 5 zanlı tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 1'i ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 

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