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Samsun'da aranan cinayet zanlısı yakalandı

Samsun'da 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet zanlısı yakalandı.

AA2 Aralık 2023 Cumartesi 16:46 - Güncelleme:
Samsun'da aranan cinayet zanlısı yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir cinayet zanlısı ile uyuşturucu kullanma, hırsızlık, silahla tehdit gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunanların olduğu 39 kişi yakalandı.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramada ise 7 tabanca, 2 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ve 93 kesici alet ele geçirdi.

Yakalanan kişiler, işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

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