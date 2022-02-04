Samsun'da Atatürk Anıtı'na halat bağlayan iki zanlı adliyede

AA 4 Şubat 2022 Cuma 12:07 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 12:08

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Parkı'nda yer alan anıtın halat bağlanıp çekilmeye çalışılmasıyla ilgili çevredeki iş yerleri ile KGYS kameralarının görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti.

Kısa sürede şüphelileri yakalayan ekipler, akraba oldukları tespit edilen B.F. ile C.F'yi gözaltına aldı.



Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Aracın alana girişi güvenlik kamerası kayıtlarında

Şüphelilerin bulunduğu aracın alana girişi parkın çevresindeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda sabah erken saatlerde Cumhuriyet Caddesi'nde bir cipin yoldan Atatürk Parkı'nın bulunduğu alana yöneldiği, kaldırımı geçip parka girdiği, daha sonra parktan çıkıp yoluna devam ettiği görülüyor.

Samsun'da dün İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan Onur Anıtı'na halat bağlandığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmış, iki şüpheli gözaltına alınmıştı.