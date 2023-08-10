Samsun'da belediyenin faaliyete aldığı fabrika 6 ayda 10 milyon TL tasarruf ettirdi

Gazetecilere Tekkeköy'de bulunan Bordür, Kilit Parke ve Beton Boru Fabrikası'nı tanıtan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Süleyman Demirtaş, AA muhabirine, fabrikanın yaklaşık 6 ay önce faaliyete başladığını söyledi.

Fabrikanın kalite kontrollerinden geçerek kısa süre içinde standart üretimi yakaladığını ve seri üretime başladığını dile getiren Demirtaş, "Son 6 ay içinde burada 60 bin metrekare parke, 50 kilometre uzunluğunda bordür ve 40 bin beton boru üretildi. Samsun Büyükşehir Belediyesinin yol, kaldırım çalışmalarında kullanılan ürünler Büyükşehir Belediyemiz tarafından bu tesiste üretilen ürünler." dedi.

Ürünlerin kalitesi, dayanıklılığı ve renk çeşitliliğinin yanı sıra robotik üretim süreçleriyle çok özellikli bir fabrikaya sahip olduklarına işaret eden Demirtaş, bu sayede istedikleri renk, ebat ve yüksek kalitede ürünlerle kenti renklendirebildiklerini belirtti.

- "BÜYÜK AVANTAJLAR SAĞLADI"



Demirtaş, ihtiyaç duydukları malzemeye kendi tesislerinde istedikleri zamanda sahip olabilmenin kendilerine büyük avantajlar sağladığını belirterek, "Bu ne demek oluyor? Her an istediğin hareket kabiliyetine sahipsin demek. Aynı zamanda büyük bir tasarruf demek. Altı aylık süre içerisinde buradan sağlanan tasarruf 10 milyon lira." diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında fabrikada üretilen ürünleri bölgedeki çeşitli alanlarda kullandıklarını aktaran Demirtaş, "Büyükşehir Belediyesi birçok hizmeti kendi imkanlarıyla yaptığı gibi anında vaziyet aldı. İş makinelerini deprem olduğu gün bölgeye intikali ettirdi. Sonraki süreçte konteyner kentleri kurma sürecinde biz burada ciddi manada bordür taşını deprem bölgesine sevk ettik. Deprem bölgesindeki konteyner kentlerin etrafını su baskınlarına karşı korunaklı hale getirmek için aşağı yukarı 12 bin civarında taşı orada kullandık." bilgisini verdi.

Demirtaş, Samsun ve ihtiyaç duyulan ilçelerinde büyük altyapı yatırımları yaptıklarını dile getirerek, ihtiyaç halinde fabrikadaki üretimi 3 katına kadar çıkarabileceklerini sözlerine ekledi.

Teknolojinin son ürünü tam otomatik makinelerle donatılan tesis, robotik sistemle çalışıyor. Fabrikanın günde 3 bin metrekare renkli, normal ve dekoratif taş ürünü ile 600 beton boru üretme kapasitesine sahip ünitelerinde, kilit parke taşı, bordür, 1,5 ve 2 metre uzunluğunda boru, kilit taşı, şev taşı ve benzeri malzemeler imal ediliyor.