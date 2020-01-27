Samsun'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

AA 27.01.2020 07:54 - Güncelleme: 27.01.2020 07:54

İddiaya göre, Güzelyalı Mahallesi'nde bara girmek isteyen Hakan K, (29) kardeşi Erkan K. (27) ve Yaşar B. (29) ile Emrah Ş. (28) ve kardeşi Gürkan Ş. (23) arasında yan bakma meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erkan K. bıçakla kardeşlere saldırdı.

Kavgada Erkan Ş. ve kardeşi Gürkan Ş. her iki bacağından, engel olmak isteyen Yaşar B. de kolundan yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.