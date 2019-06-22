29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8224
  • 6,6297
  • 261.854
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Samsun'da çöp konteyneri otomobilin üstüne düştü

Samsun'un İlkadım ilçesinde, üzerine çöp konteyneri düşen otomobilde hasar oluştu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İlçedeki Hançerli Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'na gelen çöp toplama aracındaki belediye görevlileri, yer altında bulunan 1 ton ağırlığındaki çöp konteynerini vinç yardımıyla yerinden çıkarmak istedi. 
 
Çöp dolu konteyner, vinç ile havaya kaldırılırken Ali İhsan Azılı'ya ait park halindeki 42 ECZ 12 plakalı otomobilin üzerine düştü. Şans eseri yaralanan olmadı ancak otomobilde büyük hasar meydana geldi.
 
Sürücü Azıllı AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya'dan Ordu'ya düğüne gittiklerini belirterek "Samsun'da mola vererek bir akrabamızı ziyaret etmek istedik. Aracımı park ettim, 10 dakika sonra polis arayıp aracımın yanına gelmemi istedi, geldiğimde şok oldum. Üzerine çöp konteyneri düşen aracım tamamen ezilmiş. Ben ve ailemin aracın içinde olmaması büyük şanstı." dedi.

Bakan Soylu´dan FOX TV´ye: Siz ahlaksızlığın ortaya çıkarılmasını eleştiriyorsunuz, ahlaksızları eleştirmiyorsunuz

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"İran'ın en iyi arkadaşı olurum"

'İran'ın en iyi arkadaşı olurum'

Enis Fosforoğlu yaşamını yitirdi

Enis Fosforoğlu yaşamını yitirdi

"Tanker saldırılarının arkasında Suudi Arabistan var"

'Tanker saldırılarının arkasında Suudi Arabistan var'

Yıldırım'dan seçime saatler kala önemli mesajlar

Yıldırım'dan seçime saatler kala önemli mesajlar

Tunceli-Merkez kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli-Merkez kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Seçim yasakları başladı

Seçim yasakları başladı

Bu acının tarifi yok

Bu acının tarifi yok

Bolu'dan Ankara'ya yürüyen işçilerden CHP'ye siyah çelenk

Bolu'dan Ankara'ya yürüyen işçilerden CHP'ye siyah çelenk
 

POPÜLER HABERLER

'Teşekkür ederim, ne ısmarlıyayım?'

'Teşekkür ederim, ne ısmarlıyayım?'

Keşfedilmeyi bekleyen saklı cennet... Görenleri büyülüyor

Keşfedilmeyi bekleyen saklı cennet... Görenleri büyülüyor

Teröristlerin korkulu rüyası: JÖAK göreve hazır!

Teröristlerin korkulu rüyası: JÖAK göreve hazır!

Kafadan yapışık siyam ikizleri 1 yaşında...

Kafadan yapışık siyam ikizleri 1 yaşında...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA