Samsun'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Çarşamba Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yapılan istihbari çalışma sonucu Orta Mahalle Mezbahane Caddesi'nde A.A'ya ait eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 112 gram kubar esrar ele geçirilirken, A.A. ve M.A. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan zanlılardan A.A. tutuklandı, M.A. ise serbest bırakıldı.

Ekipler, H.T'nin (43) Ordubaşı Mahallesi'ndeki evi ve üzerinde yaptıkları aramada ise toplam 74 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.