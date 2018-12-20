Samsun'da evinde uyuşturucu ele geçen şahıs tutuklandı
Samsun'da evinde uyuşturucu madde ele geçen şahıs tutuklandı.
- İHA
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri M.Ç.'nin İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu madde sakladığı bilgisine ulaştı. Narkotik polisi söz konusu evde yaptıkları aramada 3 paket halinde toplam bin 816 adet ecstasy hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili M.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.
Şahıs hakkında 8 yıl 9 ay cezanın bulunduğu ve denetim tedbirlerini ihlal ettiği ortaya çıktı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.Ç. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.