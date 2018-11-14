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Samsun'da FETÖ'den 6 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun merkezli İstanbul ve Ankara illerini de kapsayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı adliyeye sevk edildi.

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Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun merkezli Çarşamba ilçesi İstanbul ve Ankara illerine kapsayan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlediği operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların arasında FETÖ'ye ait müzahir kurumlarda çalışanlar ile Canik'te bir okulda aktif çalışan öğretmenin de bulunduğu öğrenildi. 
 
Şahıslarda ByLock, Bank Asya katılım hesapları, örgütün müzahir derneklerine üye olduklarına dair delillerin bulunduğu kaydedildi. KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 2'si kadın 6 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edilirken, 2 kişinin sorgulanmalarının devam ettiği öğrenildi.
 

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