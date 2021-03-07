Samsun'da kadını döven adam hakkında son dakika! Başsavcılık'tan Samsun'da dövülen kadın hakkında karar!

07 Mart 2021 Pazar 14:58 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 14:58

Samsun'da sokak ortasında eski eşi tarafından dövülen kadın ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Canik ilçesinde eski eşi tarafından darbedilen kadın ile çocuğunun koruma altına alındığını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Samsun'da dövülen kadının sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Samsun'da kadını döven adam hakkında tutuklama kararı çıktı. Vatandaşlat Samsun'da dövülen kadının sağlık durumunu merak ediyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Samsun'da sokak ortasında bir kadına öldüresiye şiddet, sosyal medyada infial uyandırdı! Eski eşi tarafından öldüresiye dövülen kadın hastaneye kaldırıldı. Adalet Bakanı Gül, failin gözaltına alındığını açıkladı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü duyurdu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, davaya müdahil olacaklarını açıkladı.

"ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS"TEN TUTUKLANDI!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da vahşetin hesabının sorulacağını bildirdi. 3 yıl önce boşandığı eski eşini 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde tekme tokat döven İbrahim Zarap (27),emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

DÖVÜLEN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI!

Samsun'da sokak ortasında eski eşini döven adamın uyguladığı şiddet, sosyal medyada gündem oldu. Eski eşi tarafından sokak ortasında ve 5 yaşındaki kız çocuklarının önünde öldüresiye şiddet gören kadın hastaneye kaldırıldı.

ZANLIDAN PİŞKİN SAVUNMA!

Saldırgan Zarap, polisteki ifadesinde "Kızımı teslim ederken bana, 'Sana bir daha kızı göstermeyeceğim' gibi şeyler söyledi. Bir anda gözüm döndü ve sinir krizi geçirmişim. O yüzden böyle yaptım. Olaydan sonra çevredekiler beni darp etti. Eğer kimlikleri tespit edilebilirse hepsinden şikayetçi olacağım... Görüntüleri izledim, kendimi tanıyamadım" dedi.

Emniyetteki ifadesinde olaya müdahale eden vatandaşlar tarafından darp edildiğini söyleyen zanlı, şikayetçi olacağını belirtti. Samsun'da kadını döven adam, adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı.

OLAY NASIL OLDU?

Samsun'da yaşanan olayda İbrahim Zarap, dün kendisinde kalan kızları E.M.'yi teslim etmek üzere anne E.M. ile ilçe meydanında bir araya geldi.

Bu sırada İbrahim Zarap, 3 yıl önce boşandıkları eski eşi E.M.'ye bilinmeyen nedenle tekme- tokat saldırdı. İbrahim Zarap'ın yere yığılan kadına tekme atmaya devam ettiği anlar ise çevredeki evlerden bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alındı.

Görüntülerde çevredekilerin evlerinin penceresinden bağırmasına, küçük kızının da anne diyerek ağlamasına aldırmayan saldırganın, yerde yatan eşine art arda tekmeler savurduğu, başını da yere çarptığı görüldü.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ, POLİS GÖZALTINA ALDI

Vatandaşların müdahalesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri İbrahim Zarap'ı gözaltına alırken, E.M. ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan E.M.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Küçük kız korumaya alınırken, olayla ilgili Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Bürosu ekiplerince de soruşturma başlatıldı.

ADALET BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

Bu arada, kısa sürede sosyal medyada yayılan ve büyük tepki çeken olayla ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Gül, "Samsun'da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kâr kalmayacak" ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA'DAN DÖVÜLEN KADININ SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da E.M.'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir kadının, sokakta, çocuğunun gözü önünde ağır şiddete maruz kaldığı haberi, tüm Türkiye'yi üzdü. Samsun'daki olayda 112 Acil Ekibimiz, 21.11'de gelen çağrı üzerine 21.16'da hastaya, 21.20'de hastaneye ulaştı. Şu an Eğitim Araştırma Hastanesi'nde olan hastanın hayati sorunu yok" ifadelerini kullandı. Samsun Valisi Zülkif Dağlı, olayın ardından tedavisi için Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen E.M.'yi ziyaret etti ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Ziyarete Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ta eşlik etti.

"KAFASINDA BİR TRAVMA SÖZ KONUSU"

E.M.'nin kafasında darbeye bağlı bir travma bulunduğunu söyleyen Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen, "Hastamız şu an müşahede altında. Hayati bir tehlikesi bulunmuyor. Kafasında bir travma söz konusu, kafadan darbe almış. Ama beyin veya boynunda cerrahilik bir bulgumuz şu anda yok. Yüz kemikleriyle alakalı bazı patolojik görüntüler var, bunlarla alakalı da gerekli tetkikleri sürdürüyoruz. Sol böbrekte şüpheli bir durum var ama onu da takip edeceğiz. Kız çocuğu da şu an ailesinin yanında uyuyor. Onda şu an için patolojik bir şey düşünmüyoruz. Ama ruhsal travma konusu daha çok üzerinde duracağımız konu" şeklinde konuştu.

BAKAN SELÇUK: MÜDAHİL OLACAĞIZ

Öte yandan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada, saldırganın en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacaklarını açıkladı. Bakan Selçuk, "Samsun'da bir kadına, bir anneye uygulanan insanlık dışı şiddet vakasının Bakanlık olarak takipçisiyiz. Failin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacağız. Anneye ve çocuğumuza gereken tüm sosyal hizmet modelleri ve psikososyal destek sağlanacaktır" paylaşımında bulundu.