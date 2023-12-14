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  • Samsun'da ''Mercek-2 Operasyonu''nda 55 kişi yakalandı
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Samsun'da ''Mercek-2 Operasyonu''nda 55 kişi yakalandı

Samsun'da jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan ya da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 55 kişi yakalandı.

AA14 Aralık 2023 Perşembe 17:44 - Güncelleme:
Samsun'da ''Mercek-2 Operasyonu''nda 55 kişi yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Şehit Uzman Jandarma Serdar Dağ-JASAT Mercek-2 Operasyonu" kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, silahlı terör örgütüne üye olma, silahla yağma, çocuğun cinsel istismarı, kasten yaralama, tehdit ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunanlarla aranan şahısların arasında olduğu 55 kişi yakalandı.

Yakalananlardan 23 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Diğerleri ile ilgili işlemler ise sürüyor.

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