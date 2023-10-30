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Samsun'da terör operasyonu

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

IHA30 Ekim 2023 Pazartesi 12:28 - Güncelleme:
Samsun'da terör operasyonu
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Edinilen bilgiye göre, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, geçmiş dönemde örgüt içerisinde faaliyet gösteren mensuplarının ve örgüt üyelerinin tespit edilerek yakalanmalarına yönelik Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucu DEAŞ'ın içerisinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdiği yönünde hakkında bilgiler bulunan yabancı uyruklu şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda Irak uyruklu M.S.Y.Y., O.S.Y.A., D.S.Y.Y. ve N.A.T.T. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 DEAŞ şüphelisi TEM Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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