Samsun'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde yürüttükleri çalışma sonucu 4 şüphelide 2 paket halinde 0,82 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar, savcılık talimatıyla emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Uyuşturucunun, Fırat K'den alındığını belirleyen ekipler, şüphelinin Reşadiye Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Zanlının ikametindeki aramada 130,78 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler Fırat K. ile evde bulunan Okşan Ü'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Fırat K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Okşan Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.