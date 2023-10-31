İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2023 Salı / 16 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,2842
  • EURO
    30,0629
  • ALTIN
    1814.63
  • BIST100
    7724.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 kişi yakalandı

AA31 Ekim 2023 Salı 10:54 - Güncelleme:
Samsun'da uyuşturucu operasyonu
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilere ait ev ve iş yerindeki aramada 963 uyuşturucu hap, 270 sentetik ecza hapı, yaklaşık 10,5 gram metamfetamin, 13 gram eroin, 28 gram esrar, 6,5 gram uyuşturucu emdirilmiş tütün, 2 kök kenevir, esrarlı sigara, uyuşturucu kullanımına yarayan aparat, ruhsatsız tabanca ve tabanca fişekleri ele geçirildi.

Operasyonda, 3'ü hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 22 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin, polisteki işlemleri sürüyor.

  • uyuşturucu operasyonu
  • Samsun yakalamaları
  • 22 kişi yakalandı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.