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Samsun'da uyuşturucu ticaretine operasyon

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

AA25 Kasım 2023 Cumartesi 11:17 - Güncelleme:
Samsun'da uyuşturucu ticaretine operasyon
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İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.Y, A.E. ve Y.Y'nin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde bilgi aldı.

Ekipler, bunun üzerine şüphelilere ait 4 konut, 1 işyeri ve 1 araca eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 35 sentetik ecza hap, 10 içime hazır fişek olarak tabir edilen uyuşturucu madde, 5 tabanca fişeği, 5 gram kubar esrar, 10 gram metamfetamin, 1 gazlı çakmak, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 715 lira ve çok miktarda uyuşturucu madde paketlemede kullanılan alüminyum folyo ve makas ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

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