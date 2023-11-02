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Samsun'da uyuşturucuya operasyon: 3 gözaltı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA2 Kasım 2023 Perşembe 15:45 - Güncelleme:
Samsun'da uyuşturucuya operasyon: 3 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen E.D, D.M. ve M.B'nin araçla yüklü miktarda sevkiyat gerçekleştirecekleri istihbaratını aldı.

Zanlıların bulunduğu aracı, uzun süren takip sonucunda Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde durduran ekipler, yaptıkları aramada 2 kilo 53 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Şüphelilere ait İlkadım ve Atakum ilçelerindeki ikametlerde yapılan aramada ise 13 bin 245 sentetik ecza, 37,40 gram esrar ve 11 uyuşturucu hap bulundu.

Gözaltına alınan 3 zanlı emniyete götürüldü.

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