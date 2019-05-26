Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı Samsun'da uyuşturucu kullanmak suçundan hapis cezası bulunan, cezaevi firarisi olduğu öğrenilen ve evinde yapılan aramada yine uyuşturucu madde ele geçen şahıs tutuklandı.