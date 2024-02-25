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Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında 32 gözaltı

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 32 kişi yakalandı.

AA25 Şubat 2024 Pazar 13:37 - Güncelleme:
Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında 32 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerin, İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde yaptığı operasyonlarda, toplam 192,65 gram kokain, 177,92 gram skunk, 154,63 gram esrar, 3,48 gram sentetik uyuşturucu, 88 sentetik ecza, 1 hassas terazi, 7 uyuşturucu kullanım aparatı, 1 pompalı tüfek ve 5 kartuş ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 32 kişi işlemleri için emniyete götürüldü.

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