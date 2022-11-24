İSTANBUL 13°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2022 Perşembe / 1 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6351
  • EURO
    19,3628
  • ALTIN
    1052.07
  • BIST100
    4910.33
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sanatçı Eşref Kolçak'ın aracını çalmak isteyen 3 kişi tutuklandı
Güncel

Sanatçı Eşref Kolçak'ın aracını çalmak isteyen 3 kişi tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, merhum sinema sanatçısı Eşref Kolçak'ın aracını çalmaya kalkıştıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

AA24 Kasım 2022 Perşembe 14:25 - Güncelleme:
Sanatçı Eşref Kolçak'ın aracını çalmak isteyen 3 kişi tutuklandı
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde, Gemlik'te 27 Mayıs 2019'da 92 yaşında hayatını kaybeden Kolçak'ın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önünde park halinde bulunan otomobilinin yanındaki kişileri gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin, Kolçak'ın rol aldığı bazı filmlerde de kullandığı aracı çalma girişiminde bulunduğunu belirledi.

Zanlılar E.A, T.E. ve O.Y, kaçmaya çalışırken yakalandı. Bu kişilerden E.A. adlı kadının üzerinde ruhsatsız silah ele geçirildi.

Otomobil ise sanatçının ailesine teslim edilmek üzere çekiciyle otoparka götürüldü.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.