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Sanayi sitesinde korkutan yangın: Elektrikli araç alev alev yandı

İzmir'in Buca ilçesinde bir sanayi sitesine getirilen lüks marka elektrikli bir otomobil, nedeni henüz belirlenemeyen bir şekilde alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası soruşturma başlatıldı.

İHA3 Ağustos 2025 Pazar 13:40 - Güncelleme:
Sanayi sitesinde korkutan yangın: Elektrikli araç alev alev yandı
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İzmir'in Buca ilçesinde bir sanayi sitesine getirilen lüks marka elektrikli otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Buca'daki 6. Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi lüks marka elektrikli otomobilini servise getirdi. Aracını uygun bir noktaya park eden sürücünün ayrılmasının ardından, otomobil kendi kendine yanmaya başladı. Alevler kısa sürede büyürken, çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangın anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Yangının çıkış nedeninin, itfaiye ekiplerinin hazırlayacağı raporla netlik kazanacağı ifade edilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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