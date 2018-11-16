Sanayi üretimi eylülde bir önceki aya ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 azaldı.

Sanayi üretimi Eylül´de, bir önceki yılın aynı ayına ve Ağustos ayına göre yüzde 2.7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre:

"Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2.8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 2.5 düştü.

"Eylül ayında ayrıca madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5.0 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3.2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 1.3 azaldı.

"Aylık en büyük düşüş yüzde 19 ile yüksek teknolojili ürünlerde görüldü.

"2018 yılı üçüncü çeyreğinde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.5 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 0.2 azaldı." (Tablo ve Grafik)