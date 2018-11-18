Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ve Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Selçuk İstiklal Caddesi'nde yürüyüşe çıktı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eşi Esra Varank, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile birlikte Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'nde yürüyüşe çıktı.