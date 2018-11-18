Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ve Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Selçuk İstiklal Caddesi'nde yürüyüşe çıktı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eşi Esra Varank, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile birlikte Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'nde yürüyüşe çıktı.
- DHA
Akşam saatlerinde İstiklal Caddesi'ne gelen üçlü, Taksim Meydanı'ndan Galatasaray Meydanı'na kadar yürüdü. Vatandaşlarla sohbet eden Varank, tramvaydaki yolculara el salladı.
İki bakan önce Taksim Meydanı’daki büfelerden sıraya girerek ıslak hamburger aldı.
Sonra kestane tezgahına uğradı.İstiklal Caddesi turu, bir ay önce hayatını kaybeden usta fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in mekanında sona erdi. Bakan Varank ve Bakan Selçuk, Ara Cafe’deki taziye defterini imzaladı.
Vatandaşlar ve esnafla sohbet etti. Hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bakanlar, caddede bulunan ünlü bir kafenin önünde fotoğraf çektirdi.
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