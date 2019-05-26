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Sancaktepe'de 3 katlı bina boşaltıldı

İnşaat alanındaki toprak kayması nedeniyle girişi kullanılamaz hale gelen binadaki vatandaşlar, itfaiye merdiveniyle tahliye edildi

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Sancaktepe'de 3 katlı bina, yan tarafta bulunan inşaat alanındaki toprak kayması dolayısıyla boşaltıldı.
 
Alınan bilgiye göre, Eyüp Sultan Mahallesi Cihad Sokak'ta inşaat çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu, yan tarafta bulunan 3 katlı binanın girişi kullanılamaz hale geldi. Bu nedenle, bina sakinleri dışarı çıkamadı.
 
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
 
Gelen itfaiye ekiplerince binada bulunanlar balkon ve pencerelerden merdiven yardımıyla tahliye edildi. Polis ekiplerince bina ve inşaatın çevresine güvenlik şeridi çekildi.
 
Bina sakinlerinden bazılarının akrabalarının yanına gideceği, diğerlerinin ise talep etmeleri durumunda belediye tarafından misafir edilebileceği belirtildi.
 

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