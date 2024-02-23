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Sancaktepe'de göçük! 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında oluşan göçüğün altında kalan işçi hayatını kaybetti.

AA23 Şubat 2024 Cuma 17:24 - Güncelleme:
Sancaktepe'de göçük! 1 işçi hayatını kaybetti
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Sancaktepe'de bir inşaatın temel kazısı sırasında oluşan göçüğün altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Fatih Mahallesi Berat Caddesi'nde bir inşaatın temeli kazıldığı sırada göçük oluştu. Burada çalışan işçi Y.C. (40), kayan toprakla birlikte göçüğün altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri toprak altında kalan işçiyi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı Y.C, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşımını yitirdi.

Ekipler, inşaatın çevresine güvenlik şeridi çekerek çalışmaları durdurdu.

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