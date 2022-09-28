Sancaktepe'de İETT otobüsü krizi

Olay geçtiğimiz Pazartesi günü sabah saatlerinde Sancaktepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işe gitmek isteyen vatandaşlar Meclis Mahallesi durağında beklemeye başladı. Durakta uzun süre bekleyen vatandaşlar 622 numaralı hattaki İETT otobüslerinin aşırı yolcu yoğunluğundan dolayı duraktan yolcu almaması gerginliğe neden oldu. Duruma tepki gösteren vatandaşlar akan trafikte sol şeritteki İETT otobüsünün önünü kesti. İETT şoförü el kol hareketi yaparak yolcuların yolu açmasını istedi. Otobüsün kapılarının açılmasını isteyen yolcular ile İETT şoförü arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı. İETT şoförüne tepki gösteren vatandaşlar, "Böyle bir rezillik mi var. Orta kapıyı açar mısınız? 1 saat oldu. Binemediğimiz 5 tane otobüs oldu. İşimize gücümüze gideceğiz. Lanet olsun" diye tepki göstererek güç bela otobüse bindi. İETT otobüsü yoluna devam etti.