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Sancaktepe'de kamyonet ve minibüs kafa kafaya çarpıştı

SANCAKTEPE'de kamyonet ve yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 2 yolcu hafif şekilde yaralandı.

  • DHA
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Kaza, Sancaktepe Fetih Mahallesi Geylani Caddesi üzerinde saat 09.00'da meydana geldi. Cadde üzerinden ilerleyen 34 FR 728 plakalı Gökhan Helman yönetimindeki kamyonet, Yamaç Sokak istikametine dönmek istediği sırada ters şeritten gelmekte olan Halis Bulut yönetimindeki 34 TMB 68 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Minibüs çarpmanın etkisiyle yol kenarında bulunan bir iş yerinin merdivenlerine çarparak durabildi. Minibüste bulunan 2 yolcu hafif şekilde yaralandı. Çevre sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıların ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. 
 
"TERS ŞERİTTEN GELİYORDU"
 
Kamyonet sürücüsü Gökhan Helman "Kırmızı ışıkta bekliyordum. Yeşil yanınca sinyalimi verdim dönüyordum. Minibüs ters şeritten geliyordu hızlı bir şekilde. Dönerken çarptı bana. Bayağı süratliydi. Minibüste 2-3 tane hafif yaralı var." şeklinde konuştu.
 
Olayın görgü tanığı Osman Yalçın "Aracımızı dükkanın önüne park ettik. İş yerimizi açacaktık. Minibüs solama yaptı ve sonrasında iş yerimize girdi. Ambulans yaralılara müdahale etti." dedi. Kaza sebebiyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.

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