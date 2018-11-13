Sanık yarbayın 'İkaz etmeden vurun' talimatı verdiği ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümde, darbeciler tarafında alıkonulan Astsubay Ali Bedir, müşteki olarak dinlendi.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı C nizamiyesinde nöbetçi astsubay olarak görev yaptığını belirten Bedir, saat 21.00 sıralarında sanık eski üsteğmen Mehmet Akif Şeker'in MP- 5 tabancayla nizamiyeye geldiğini ifade etti.

Bunun üzerine nöbet tutuğu kulübeden dışarı çıktığını anlatan Bedir, bu esnada kim olduğunu hatırlayamadığı bir uzman çavuşun, "sıkıyönetim ilan edildiğini" söylediğini bildirdi.

Bu duruma anlam veremediğini dile getiren Bedir, televizyondan haberlere baktığını ancak olağan dışı bir gelişmeye rastlamadığını ifade etti.

"İkaz etmeden vurun"

Sanık Şeker'in emriyle komutanlık binasının ikinci katına çıktığını, Orgeneral Sükan Toplantı Salonu önüne geldiğinde silahlı çok sayıda asker gördüğünü aktaran Bedir, sanık eski yarbay Yusuf Köz'ün cep telefonunu bırakarak salona geçmesi talimatını verdiğini ifade etti.

Alıkonulan askerlerin başında silahlı teğmenlerin beklediğini söyleyen Bedir, sanık Köz'ün, rehineler için darbeci askerlere, "Sağa sola bakanı ikaz etmeden vurun." diye emrettiğini, sanık eski yüzbaşı Ramazan Karabulut ve diğer darbe sanıklarının da "Emredesiniz komutanım." şeklinde karşılık verdiğini aktardı.

Bir zaman sonra darbecilerce alıkonulan TEM Daire Başkanı Turgut Aslan ve korumalarının da Orgeneral Sükan Toplantı Salonu'na getirildiğini ifade eden Bedir, "Aslan, kelepçenin elini sıktığını söyledi. Bunun üzerine Yusuf Köz polislerin ağzının bantlanması emrini verdi." dedi.

"Kobralar, polis aracını parçaladı"

Müşteki Bedir, ilerleyen saatlerde darbecilerce alıkonularak toplantı salonuna getirilen Kurmay Albay Güven Şağban'ın darbecilere yaptıklarının suç olduğunu, bu eylemleri nedeniyle yargılanacaklarını söylediğini belirtti.

Şağban'ın açıklamalarına tepki gösteren sanık eski albay Erkan Öktem'in tabancasına mermi sürerek Şağban'a doğrulttuğunu kaydeden Bedir, "Erkan Öktem'in ateş edip etmediğini bilmiyorum. Silah sesi duymadım. Öktem, Yusuf Köz'e 'Emirler kesin ve kati, emirleri uygulayın' dedi." diye konuştu.

Bedir, gecenin ilerleyen saatlerinde sanık eski üsteğmen Metin Yağcı'nın toplantı salonunun önünde bekleyen darbecilere, "Süreç lehimize gelişiyor. Bizim kobralar, polis zırhlı aracını parçaladı." dediğini aktardı.

Sabah saatlerinde TEM Daire Başkanı Aslan ve korumalarının salondan çıkarıldığını belirten Bedir, kısa bir süre sonra kendisinin de aralarında bulunduğu bir kısım rehinenin garaj katına götürüldüğünü ifade etti.

Garaj katında bazı askerlerin dışarıya ateş ettiğini ifade eden Bedir, darbe girişiminin püskürtülmesinden sonra karargaha operasyon düzenleyen güvenlik güçlerine sığındıklarını ifade etti.

Olay günü ve sonrasında yaşadıklarından dolayı sanıklardan şikayetçi olduğunu dile getiren Bedir, davaya katılma talebinde bulundu.