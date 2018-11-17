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Şanlıurfa merkezli 6 ilde dolandırıcılara operasyon: 33 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 6 ilde yapılan dolandırıcılık operasyonunda 33 kişi gözaltına alındı.

  • İHA
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Son dönemlerde iletişim cihazları ile vatandaşları arayarak, kendilerini polis, savcı ve asker olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran suç örgütü, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma sonucunda yakalandı. 
 
Şanlıurfa merkezli, İzmir, Afyonkarahisar, Kocaeli, İstanbul ve Siirt’te yapılan operasyonlarda 33 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Viranşehir adliyesine getirildi. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Şanlıurfa merkezli 6 ilde(İzmir, Afyonkarahisar, Kocaeli, İstanbul, Siirt) 36 ayrı adrese eşzamanlı operasyon yapılmış, şahısların ikametlerinde gerekli arama ve el koyma işlemleri yerine getirilmiştir. 33 şüpheli şahıs yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın gözaltı kararına istinaden gözaltına alınmıştır. Ayrıca dosya kapsamında daha önceden yapılan çalışmalar sonucunda ara yakalamalarda 14 şüpheli şahıs yakalanmış olup 11'i tutuklanmış, 3 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. İşlem yapılacak olan 6 hedef şahsın da başka olaylardan tutuklu olduğu tespit edilmiştir" denildi.
 

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