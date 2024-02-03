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Şanlıurfa merkezli 7 ilde DEAŞ operasyonu

Şanlıurfa merkezli 7 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

AA3 Şubat 2024 Cumartesi 09:35 - Güncelleme:
Şanlıurfa merkezli 7 ilde DEAŞ operasyonu
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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince "Terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik" çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 8 şüphelinin saklandıkları adresler tespit edildi.

Ekiplerce Şanlıurfa, Bursa, Hatay, İstanbul, Antalya, Kilis ve Kayseri'deki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 6 cep telefonu, 1 bilgisayar, 1 hard disk ve 2 sim kart ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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