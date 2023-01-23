Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonu!

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendilerini hakim, savcı, avukat, polis veya asker olarak tanıtarak Şanlıurfa, Ankara, Denizli ve Bursa'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye gönderildi.



Şanlıurfa merkezli 4 ilde 21 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 22 zanlı gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramada, 53 bin 700 dolar, 210 bin 800 lira, 14 bilezik, altın kolye, 6 gram altın, 1 yarım altın, 1 çeyrek altın, 10 dizüstü bilgisayar, 79 telefon, 65 sim kartı, 33 flash bellek, 2 hard disk, 5 hafıza kartı, 4 sim kart bloğu, tablet ve ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.