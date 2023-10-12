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Şanlıurfa merkezli terör operasyonu: 6 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 8 ilde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

AA12 Ekim 2023 Perşembe 22:03 - Güncelleme:
Şanlıurfa merkezli terör operasyonu: 6 zanlı tutuklandı
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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince Şanlıurfa, Adana, Antalya, Bursa, Batman, Gaziantep, Mardin ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 8 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün Şanlıurfa merkezli 8 ilde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınmış, çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

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