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Şanlıurfa ve Denizli'de eş zamanlı narkotik operasyonu: 21 gözaltı

Şanlıurfa ile Denizli'de eş zamanlı olarak 300 polisin katılımı ile düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

IHA10 Eylül 2020 Perşembe 13:01 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 13:01
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Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa merkezli, merkez Karaköprü, Eyyübiye ve Haliliye ilçeleri ile Denizli’de bazı adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 300 polisin katıldığı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 9 paket halinde 200 gram bonzai maddesi, 23 paket halinde 35 gram metamfetamin, 1 paket halinde 3 gram eroin, 5 adet uyuşturucu hap, 5 paket halinde 16 kilo 600 gram esrar maddesi ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyon, eğitimli polis köpekleri ve drone desteğiyle gerçekleştirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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