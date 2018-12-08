Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şanlıurfa'da 1 terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde terör örgütü PKK/PYD üyesi bir kişi gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde terör örgütü PKK/PYD üyesi bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Suriye sınırından Türkiye'ye geçmeye çalışan bir kişiyi fark eden güvenlik güçleri Suriye uyruklu F.İ'yi gözaltına aldı.

İşlemleri yapılmak üzere Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen F.İ'nin terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başkan Erdoğan kendisine mektup yazan üniversite öğrencisini telefonla aradı

Başkan Erdoğan kendisine mektup yazan üniversite öğrencisini telefonla aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da

İkinci sondaj gemisi bugün yola çıkıyor

İkinci sondaj gemisi bugün yola çıkıyor

Paris'te 'sarı yelekliler'in gösterileri

Paris'te 'sarı yelekliler'in gösterileri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA