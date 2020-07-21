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Şanlıurfa'da 132 ev Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Şanlıurfa Valiliği, 132 evin Kovid-19 önlemleri kapsamında karantinaya alındığını açıkladı.

AA21 Temmuz 2020 Salı 10:09 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 10:10
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Akçakale'de 1, Birecik'te 12, Bozova'da 8, Ceylanpınar'da 4, Eyyübiye'de 16, Haliliye'de 20, Hilvan'da 7, Karaköprü'de 43, Siverek'te 2, Suruç'ta 11 ve Viranşehir'de 8 olmak üzere 132 evde karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 74 evde karantina süresi sona erdi.

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