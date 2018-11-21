Şanlıurfa'da 2 terörist teslim oldu
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, 2 terör örgütü YPG/PKK mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.
- AA
Alınan bilgiye göre, Suriye'nin Rasulayn ilçesindeki terör örgütüne ait barınma merkezinden kaçtığı belirlenen 2 teröristin, Aksoy Hudut Karakolu yakınlarında güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen teröristler, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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