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Şanlıurfa'da 5 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da 5 bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

AA11 Mayıs 2020 Pazartesi 16:25 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 16:26
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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Bu kapsamda, Siverek ilçesine bağlı Haliliye Mahallesi'ndeki 4 bina ile merkez Haliliye ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir binada ikamet eden bazı kişilerin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Bu nedenle söz konusu 2 ilçedeki 5 binada 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, Viranşehir ilçesinin Kurtulmuş ile Ceylanpınar ilçesinin Maden mahallerindeki karantina kararları da sona erdi.

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