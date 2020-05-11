Şanlıurfa'da 5 bina karantinaya alındı

AA 11 Mayıs 2020 Pazartesi 16:25 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 16:26

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.



Bu kapsamda, Siverek ilçesine bağlı Haliliye Mahallesi'ndeki 4 bina ile merkez Haliliye ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir binada ikamet eden bazı kişilerin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Bu nedenle söz konusu 2 ilçedeki 5 binada 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.



Öte yandan, Viranşehir ilçesinin Kurtulmuş ile Ceylanpınar ilçesinin Maden mahallerindeki karantina kararları da sona erdi.