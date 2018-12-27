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Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonunda patlama

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda LPG tankerinde patlama meydana geldi.

  • İHA
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
 
Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Bozova ilçe girişindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
 

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