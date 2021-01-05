İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Ocak 2021 Salı / 21 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4149
  • EURO
    9,1021
  • ALTIN
    464.46
  • BIST100
    1483.77
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şanlıurfa'da Askerlik Şubesi Başkanı FETÖ operasyonunda gözaltına alındı
Güncel

Şanlıurfa'da Askerlik Şubesi Başkanı FETÖ operasyonunda gözaltına alındı

Ankara merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında Şanlıurfa'daki Karaköprü Askerlik Şubesi Başkanı gözaltına alındı.

AA05 Ocak 2021 Salı 16:32 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 16:32
ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Karaköprü Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yarbay Hasan İ. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderilecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada 28'i Kara Kuvvetleri Komutanlığında subay, 1'i sivil 29 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.