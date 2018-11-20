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Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde terör örgütü PYD/PKK mensubu bir terörist yakalandı.

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Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde terör örgütü PYD/PKK mensubu gözaltına alındı.
 
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Suriye sınırında tespit edilen terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.
 
Sınır hattında gerçekleştirilen operasyonda, bir terörist silahsız olarak yakalandı.
 
Gözaltına alınan ve PYD/PKK mensubu olduğu belirlenen terörist, işlemleri için Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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