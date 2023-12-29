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Şanlıurfa'da düzensiz göçe operasyon: Çok sayıda kişi yakalandı

Şanlıurfa'da, yapılan çalışmalarda yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 133 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 9'u tutuklandı.

AA29 Aralık 2023 Cuma 20:07 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da düzensiz göçe operasyon: Çok sayıda kişi yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında, kent genelinde belirlenen 10 adrese düzenlenen operasyonda, 133 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmenlerin yasa dışı geçişlerini organize ettikleri gerekçesiyle 19 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'ine yurt dışı yasağı getirilen 10 şüpheli serbest bırakıldı.

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