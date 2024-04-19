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Şanlıurfa'da göçük: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte işçi Mehmet Sinan Kubat (33) hayatını kaybetti.

DHA19 Nisan 2024 Cuma 13:24 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da göçük: 1 ölü
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Olay, Bozova'ya bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede kanalizasyon borusu döşenmesi sırasında göçük yaşandı. Bu sırada boru döşemek için kanalda bulunan işçilerden Mehmet Sinan Kubat toprak altında kaldı. Diğir işçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla Mehmet Sinan Kubat'ın toprak altından cansız bedeni çıkarıldı. Kubat'ın cenazesi, otopsi için Bozova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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