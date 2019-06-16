Şanlıurfa'da iki aile arasındaki silahlı kavgaya ilişkin 6 kişi gözaltına alındı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aralarında husumet olan akraba iki aile arasında çıkan ve 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 6 kişi gözaltına alındı, hayatını kaybedenlerden 4'ü ise defnedildi.