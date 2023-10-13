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Şanlıurfa'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı ve ölü var

Şanlıurfa'da otomobille çarpışan otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

AA13 Ekim 2023 Cuma 09:28 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı ve ölü var
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Şanlıurfa'da otomobille çarpışan yolcu otobüsünün petrol istasyonunda devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 RR 9423 plakalı yolcu otobüsü, Viranşehir kara yolunun 66. kilometresinde 34 BFD 059 plakalı otomobilli çarpışarak yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa ve Viranşehir devlet hastanelerine kaldırıldı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin de yaralandığı belirtti.

Şıldak, "Sabah saatlerinde Şanlıurfa-Mardin Karayolunda Viranşehir ilçemiz yakınlarında bir yolcu otobüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucunda 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 25 kişi de yaralanmıştır. Yaralılardan durumu ağır olan bulunmamaktadır. Kazayla ilgili gerekli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullanıldı.

Öte yandan akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde aynı yönde seyreden 34 BFD 059 plakalı otomobilin aniden akaryakıt istasyonuna yönelmesinin ardından peşinden gelen 34 RR 9423 plakalı yolcu otobüsüyle çarpışması ve otobüsün devrilerek istasyona girmesi yer aldı.

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