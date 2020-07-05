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Şanlıurfa'da koronavirüs nedeniyle 92 ev için karantina kararı

Şanlıurfa Valiliği, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 92 evde karantina uygulaması başlatıldığını açıkladı.

AA05 Temmuz 2020 Pazar 15:51 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 15:52
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Birecik'te 4, Bozova'da 2, Ceylanpınar'da 3, Eyyübiye'de 11, Haliliye'de 24, Harran'da 2, Hilvan'da 1, Karaköprü'de 25, Suruç'ta 7 ve Viranşehir'de 13 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan Eyyübiye'de 4, Haliliye'de 7, Karaköprü'de 6, Siverek'te 3, Suruç'ta 3 ve Viranşehir'de 6 evde uygulanan karantina ise sona erdirildi.

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