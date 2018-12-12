Şanlıurfa'da mezarlığa ait su dinamosu ve elektrik kabloları çalındı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki mezarlığa ait su dinamosu ve elektrik kabloları çalındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, hırsız ya da hırsızların belirlenmesi için çalışma başlattı.