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Şanlıurfa'da mezarlığa ait su dinamosu ve elektrik kabloları çalındı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki mezarlığa ait su dinamosu ve elektrik kabloları çalındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, hırsız ya da hırsızların belirlenmesi için çalışma başlattı.

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Şanlıurfa'da bir mezarlığın su dinamosu ve elektrik kabloları çalındı.
 
Alınan bilgiye göre, Ceylanpınar ilçesindeki Aile Mezarlığı'nda kabir ziyareti yapanlar, mezarlıkta hırsızlık yapıldığı şüphesiyle yetkililere ihbarda bulundu.
 
Belediye ekiplerince yapılan kontrolde mezarlığın su dinamosuyla bölgedeki aydınlatmayı sağlayan elektrik kablolarının çalındığı tespit edildi.
 
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, hırsız ya da hırsızların belirlenmesi için çalışma başlattı.
 
Ceylanpınar Belediyesince bölgedeki hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi amacıyla mezarlığa kamera sistemi takılması için proje hazırlanacağı kaydedildi.

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