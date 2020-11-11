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Şanlıurfa'da otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da Irak uyrukluları taşıyan yolcu otobüsü devrildi. Feci kaza sonucu 29 kişi yaralandı.

AA11 Kasım 2020 Çarşamba 07:03 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 07:03
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Alınan bilgiye göre, Mardin'den Şanlıurfa yönüne hareket halindeki, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen Irak plakalı yolcu otobüsü, kırsal Terzi Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan Irak uyruklu 29 kişi, 112 Acil Servis ve UMKE ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken trafik kontrollü olarak sağlandı.

Otobüsteki yolcuların, Irak'ın Süleymaniye kentinden Samsun'a turistik amaçlı gittikleri öğrenildi.

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