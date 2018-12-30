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Şanlıurfa'daki PKK operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde polislerin yaptığı operasyonda terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 15 kişi, gözaltına alındı.

  • DHA
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Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 15 şüphelinin adresini belirledi. Ekipler adreslere yaptığı eş zamanlı operasyonda şüphelileri gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirdi. Polis şüphelileri sorgulamak üzere emniyete götürdü. 

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