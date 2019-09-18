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Şanlıurfa'da PYD/PKK'lı terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde PYD/PKK'lı terörist yakalandı.

  • AA
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir teröristin, Suriye'den yurda girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine, sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, jandarmaya götürüldü.

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