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Şanlıurfa'da silahların karıştığı kavgada 1'i ağır 3 yaralı

Şanlıurfa'daki silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA10 Aralık 2023 Pazar 15:18 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da silahların karıştığı kavgada 1'i ağır 3 yaralı
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Merkez Karaköprü ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı.

Polis, zanlıları Karaköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirdi.

Haberi duyan şüphelilerin yakınları da İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne geldi. Burada kavgaya karışanların yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis merkezi önündeki nöbetçi polislerin müdahale ettiği kavgada, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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